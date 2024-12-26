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Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві
Колишній ведучий «Інтера» зараз проживає в Москві і активно співпрацює з російськими медіа, де поширює антиукраїнську пропаганду
скриншот відео

Юрій Кот є членом антиукраїнських організацій «Безсмертний полк України» та «Комітет спасіння України»

Вищий антикорупційний суд схвалив рішення про задоволення позову Мінʼюсту щодо застосування санкцій проти колишнього українського ведучого телеканалу «Інтер» Юрія Кота, який наразі живе в Москві та поширює пропаганду. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Відповідно до рішення суду, у Кота конфіскували чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль Skoda octavia elegance. Також під конфіскацію потрапили майнові права на сім телевізійних проєктів, 59% частки у статутному капіталі ТОВ «Золота Фішка» та гроші на рахунках у комерційному банку.

Юрій Кот був ведучим телеканалу «Інтер». Наразі він проживає у Москві, співпрацює з російськими медіа та поширює антиукраїнську пропаганду. Водночас він є членом антиукраїнських організацій «Безсмертний полк України» та «Комітет спасіння України».

Рішення суду можуть оскаржити Апеляційній палаті ВАКС упродовж пʼяти днів з дня його проголошення. 

Нагадаємо, колишній «регіонал» і заступник міського голови Попасної, що на Луганщині, за колабораційну діяльність отримав вісім років ув’язнення. За матеріалами Служби безпеки судовий вирок за колабораційну діяльність отримав колишній заступник мера Попасної. Встановлено, що навесні 2022 року, коли місто штурмували загарбники, проросійськи налаштований чиновник, прихильник Партії регіонів, відмовився від евакуації. Після окупації Попасної він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і в липні був призначений заступником голови «адміністрації Попаснянського району ЛНР. Зазначається, що на даній посаді зрадник утримався до кінця серпня 2022 року, а потім працевлаштувався в окупаційній «адміністрації Первомайського району». У повністю зруйнованій Попасній росяни ліквідували свій «орган влади».

До слова, колишній старший референт Cекретаріату Кабінету міністрів України Василь Мехеда офіційно обмінявся до Росії. Як повідомляє проєкт «Хочу к своим», зрадник виїхав до РФ 25 червня 2024 року одночасно з поверненням українців із російського полону.

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Теги: Skoda майно автомобіль Інтер Міністерство юстиції гроші

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