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Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон
Правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану будуть змінені
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Відомство вирішило узятися за культурних діячів, які використовують дозвіл на виїзд для втечі з України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Як зазначає, Мінкульт правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням. Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли чоловіки призовного віку, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства культури, не повернулися до України у встановлені терміни.

«Для досягнення правової визначеності у цьому питанні  міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим», – йдеться в заяві.

Відомство розробило проєкт змін до постанови Кабінету міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження. Він врегульовує питання вичерпних вимог для ухвалення рішення про надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

«У зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону» – додає Мінкульт.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій не дало дозволу на виїзд за кордон львівському гурту «1914», який із 2022 року їздив за кордон із благодійними концертами і завжди вчасно повертався.

Раніше «Главком» повідомляв, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.

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Теги: Мінкульт артист журналіст кордон Держприкордонслужба

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