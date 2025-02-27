Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон

Правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану будуть змінені

Відомство вирішило узятися за культурних діячів, які використовують дозвіл на виїзд для втечі з України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Як зазначає, Мінкульт правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням. Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли чоловіки призовного віку, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства культури, не повернулися до України у встановлені терміни.

«Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим», – йдеться в заяві.

Відомство розробило проєкт змін до постанови Кабінету міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження. Він врегульовує питання вичерпних вимог для ухвалення рішення про надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

«У зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону» – додає Мінкульт.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій не дало дозволу на виїзд за кордон львівському гурту «1914», який із 2022 року їздив за кордон із благодійними концертами і завжди вчасно повертався.

Раніше «Главком» повідомляв, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.