Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков

Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру

Станіслав Колокольніков останні роки важко хворів. Колектив зазначає, що це – непоправна втрата для театру

Вечері 30 січня на 64-му році життя від важкої хвороби помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков. Про це повідомили у театрі «Колесо».

Киянин Станіслав Колокольніков – випускник Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю актор драматичного театру і кіно (майстерня Михайла Резніковича).

Понад 30 років актор був провідним майстром сцени Київського академічного театру «Колесо» фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, в «Драм-Антре», театрі «Браво», театрі «Магія».

«Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру» фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Понад 30 років був провідним майстром сцени Київського академічного театру «Колесо», де зіграв близько 30 ролей в п’єсах Педро Кальдерона де Ла Барка, Панаса Саксаганського, Петера Хандке, Фелікса Міттерера, Ів Жаміака, Фрідріха Дюрренматта, Роланда Шіммельпфенніґа, Олени Пчілки, Агати Крісті, Софокла, Жана-Батіста Мольєра, Миколи Куліша, Жана Ануя, Миколи Янчука, Артура Шніцлера, Ярослава Стельмаха тощо.

«Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру», – пишуть про колегу у театрі «Колесо».

Станіслав Колокольніков останні роки важко хворів. Колектив зазначає, що це – непоправна втрата для театру.

Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру.

Нагадаємо, на 76-му році пішов з життя визначний український економіст, науковець, громадський і політичний діяч, один із фундаторів української незалежності Володимир Пилипчук. Повідомлення про це розміщено в середу, 22 січня, на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 22 січня 2025 року, пішов з життя не просто український політик, науковець, державний та громадський діяч, а Людина з великої букви Пилипчук Володимир Мефодійович», – йдеться у дописі. Володимир Пилипчук помер у міській лікарні Рівного після ускладнень, викликаних перенесеним інсультом.

До слова, 24 січня, на Полтавщині трапилася ДТП на 209 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. Внаслідок чого загинула 39-річна пасажирка позашляховика Lexus.