Головна Київ Новини
search button user button menu button

Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру
фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Станіслав Колокольніков останні роки важко хворів. Колектив зазначає, що це – непоправна втрата для театру

Вечері 30 січня на 64-му році життя від важкої хвороби помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков. Про це повідомили у театрі «Колесо».

Киянин Станіслав Колокольніков – випускник Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю актор драматичного театру і кіно (майстерня Михайла Резніковича).

Понад 30 років актор був провідним майстром сцени Київського академічного театру «Колесо»
Понад 30 років актор був провідним майстром сцени Київського академічного театру «Колесо»
фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, в «Драм-Антре», театрі «Браво», театрі «Магія».

«Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру»
«Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру»
фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Понад 30 років був провідним майстром сцени Київського академічного театру «Колесо», де зіграв близько 30 ролей в п’єсах Педро Кальдерона де Ла Барка, Панаса Саксаганського, Петера Хандке, Фелікса Міттерера, Ів Жаміака, Фрідріха Дюрренматта, Роланда Шіммельпфенніґа, Олени Пчілки, Агати Крісті, Софокла, Жана-Батіста Мольєра, Миколи Куліша, Жана Ануя, Миколи Янчука, Артура Шніцлера, Ярослава Стельмаха тощо.

«Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру», – пишуть про колегу у театрі «Колесо».

Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков фото 1
фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Станіслав Колокольніков останні роки важко хворів. Колектив зазначає, що це – непоправна втрата для театру.

Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка
Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка
фото: teatr-koleso.kyiv.ua/kolokolnikov-stanislav

Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру.

Нагадаємо, на 76-му році пішов з життя визначний український економіст, науковець, громадський і політичний діяч, один із фундаторів української незалежності Володимир Пилипчук. Повідомлення про це розміщено в середу, 22 січня, на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 22 січня 2025 року, пішов з життя не просто український політик, науковець, державний та громадський діяч, а Людина з великої букви Пилипчук Володимир Мефодійович», – йдеться у дописі. Володимир Пилипчук помер у міській лікарні Рівного після ускладнень, викликаних перенесеним інсультом.

До слова, 24 січня, на Полтавщині трапилася ДТП на 209 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. Внаслідок чого загинула 39-річна пасажирка позашляховика Lexus.

Читайте також:

Теги: смерть стиль актор артист Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фільмі «Кремлівський чарівник», крім Джуда Лоу, також зіграють Пол Дано, Алісія Вікандер, Том Старрідж і Зак Галіфіанакіс
Джуд Лоу зіграє Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»
10 сiчня, 22:47
Подружжя Гусєвих удруге вирішило розлучитися
Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення
12 сiчня, 19:35
Петер Сійярто передав слова представників ВООЗ щодо вірусу
Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
13 сiчня, 09:07
Фіналістами конкурсу вже стало девʼятеро учасників
Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали
14 сiчня, 15:25
Головний будинок мав чотири спальні та чотири ванни, а також велику вітальню з каміном з білого каменю
Пожежі у Лос-Анджелесі. Оскароносний актор Гопкінс втратив свій третій дім
15 сiчня, 12:42
Патріарх Філарет під час урочистого богослужіння
Хакери «привітали» патріарха Філарета з днем народження
23 сiчня, 16:18
У ТЦК обіцяють сприяти правоохоронцям у розслідуванні, якщо побиття чоловіка підтвердиться
В Одесі письменниця звинуватила ТЦК у побитті сина. Розпочато перевірку
26 сiчня, 14:56
Ярослава Руденко похизувалася мамі своїм новим новим званням
«Мамо, я народна!». Співачка, яку Зеленський нагородив високим званням, поділилася сімейним відео
27 сiчня, 12:02
Дипломат заявив, що наразі не планує вступати у нові стосунки
Український посол в Азербайджані заявив про атаку жінок на нього
28 сiчня, 17:57

Новини

Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
Поліція затримала чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури
Поліція затримала чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури
На Оболоні 1-2 лютого буде зупинено рух трамвая №16: що стало причиною
На Оболоні 1-2 лютого буде зупинено рух трамвая №16: що стало причиною
Стало відомо, скільки світлофорів Києва отримали резервне живлення у січні
Стало відомо, скільки світлофорів Києва отримали резервне живлення у січні
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 1-2 лютого
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 1-2 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
96K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
71K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
24K
«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
23K
На Землі стрімко піднімається один із континентів

Новини

Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua