Стало відомо, скільки українських музикантів і медійників перебувають у полоні РФ

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції (по центру), Росія цілеспрямовано нищить українську культуру та слово

Війна забрала життя 149 українських митців та 97 медійників

У полоні Російської Федерації на цей час перебуває 30 українських журналістів і 30 учасників військових оркестрів. Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

За даними відомства, серед полонених музикантів лауреати міжнародних конкурсів, композитори, диригенти, талановиті вокалісти.

«За наше прагнення залишатися нацією й відмову зрікатися власної історії, культури та батьківської землі українці піддаються нелюдським знущання з боку Росії. Війна забрала життя 149 українських митців та 97 медійників. Так само як у 20-х, 30-х роках ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить українську культуру та слово», – каже заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрія Наджоса.

Наджос також підкреслив, що під час війни в Україні загинули не лише українські журналісти, але й сім іноземних медійників. У російському полоні перебували 112 українських журналістів – 30 з них залишаються там й досі.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство.

Раніше незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та у РФ.

Як відомо, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною». Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».