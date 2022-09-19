Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 19 вересня

У Києві буде хмарно із проясненнями

У понеділок, 19 вересня, в Україні очікується тепла погода. На зміну дощам і холоду прийде сонечко. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Опади передбачаються у західних, Чернігівській та Сумській областях.

На заході похолодає. Стовпчики опустяться до позначки +12...+14. Дощитиме майже цілий день. На сході буде більш спекотно. Там повітря прогріється до +18....+20 градусів. У центральних областях температура становитиме +15...+17.

У північних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +13....+15 градусів. У південних регіонах очікується найтепліша погода. Повітря прогріється до +18....+23.

У Києві буде хмарно із проясненнями. Стовпчики сягнуть позначки вночі +7...+9, а вдень – +13...+15 градусів.