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19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
19 вересня православні віряни вшановують архангела Михаїла
фото із відкритих джерел

Сьогодні протипоказано давати в борг

У понеділок, 19 вересня, відзначають День народження смайлика та Міжнародний день наслідування піратів.

Також в Італії – Фестиваль Сент-Дженнеро, Чилі – День армії, Колумбія – День дружби і любові, Непал – День Конституції, Молдова – День працівника цивільної авіації.

День народження смайлика

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19 вересня 1982 о 11:44 ранку Скотт Фалман, професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі, відправив колегам електронне повідомлення.

У цьому повідомленні він запропонував інтернет-користувачам під час спілкування в мережі використовувати послідовність символів - «:-)» – як маркер для жартівливих повідомлень. Свій вибір вчений пояснив тим, що цей значок схожий на усміхнене обличчя.

Яке сьогодні релігійне свято

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19 вересня православні віряни вшановують архангела Михаїла – одного з найбільш шанованих біблійних персонажів. Слово «архангел» означає «старший посланник», а його ім'я буквально перекладається як «Хто як Бог».

У православ'ї архангел Михайло іменується архистратигом і шанується як глава святого воїнства ангелів, що стоять на сторожі закону Божого. Таким чином, його вважають покровителем і соратником християн, які виступають проти сил зла. Також Михайла називають захисником душ померлих, оскільки саме він переніс на небо душі Авраама і Богородиці. Він же, за повір'ям, охороняє врата раю.

До архангела Михаїла було заведено звертатися з молитвами про зцілення від усіляких недуг. Це пов'язано з шануванням архангела як переможця злих духів, яких вважали джерелом хвороб. Іменем святого Михайла нерідко називали цілющі джерела.

Народні традиції

В народі це свято називається «Михайлове Чудо». Цього дня намагалися не працювати, адже могло статися лихо.  Від Михайла починали справляти храмові свята та варити питний мед («медовуху» – ред.) і влаштовувати «кануни», тобто громадський продаж медівки. 

Цього дня влаштовували мирські братчини – сходки, на яких вирішували різноманітні сімейні та сусідські справи. Після розмов, які нерідко переходили в суперечки і сварки, влаштовували бенкети, для яких кожен приносив свою страву. За столом зазвичай відбувалися примирення і братання. Всього на рік траплялося дві великі братчини – Михайлівська та Микільська (19 грудня). 

Народні прикмети:

  • Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.
  • Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.
  • Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.

Що не рекомендується робити:

  • Сьогодні строго заборонено працювати.
  • Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
  • Не можна сильно наїдатися.
  • Протипоказано давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.

Іменини

19 вересня, День ангела відзначають Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло.

Теги: свята Україна свято

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