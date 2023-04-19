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Не тільки Зеленський: хто з керівництва країни приїжджав у Бахмут (інфографіка)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Не тільки Зеленський: хто з керівництва країни приїжджав у Бахмут (інфографіка)
Зеленський був у самому Бахмуті один раз: вручив нагороди військовим та відвідав передові позиції однієї з бригад
фото: Офіс президента

Практично щотижня на Бахмутський напрямок чи в саме місто їздить Сирський: з грудня він побував там більше десяти разів

Майже десять місяців продовжується оборона Бахмута. Хоча місто практично зруйноване, окупантам не вдалося взяти його в оперативне оточення, а українські військові щодня відбивають там десятки атак. Військово-політичне керівництво регулярно нагадує про важливість битви за Бахмут – вона сковує сили росіян і завдає їм величезних втрат. Те, що цей напрямок є стратегічним, можна зрозуміти і з частих візитів топ-чиновників ЗСУ та навіть президента. Хто і коли приїжджав до Бахмута та його околиць – на інфографіці «Слово і діло»

Не тільки Зеленський: хто з керівництва країни приїжджав у Бахмут (інфографіка) фото 1

Президент Володимир Зеленський був у самому Бахмуті один раз – 20 грудня. Він вручив нагороди військовим, відвідав передові позиції однієї з бригад та заслухав звіт командира про ситуацію.

Ще двічі глава держави був на Бахмутському напрямку – 5 червня, а також 22 березня, у розпал боїв.

Практично щотижня на Бахмутський напрямок чи в саме місто їздить командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський: з грудня він побував там більше десяти разів, востаннє – 9 квітня.

«Наші мужні воїни своїми діями виснажили «вагнерівців», тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецназівців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої сірійської тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії. Оборона Бахмуту продовжується. Ситуація складна, але контрольована», – повідомив після цієї поїздки Сирський.

Шість разів у Бахмуті та біля нього був керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко: він відвідував позиції прикордонників та вручав їм нагороди.

По одному разу у Бахмуті за час його оборони були голова ДСНС Сергій Крук (15 грудня), керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (27-28 грудня) та Ігор Клименко (11 січня ще на посаді голови Національної поліції).

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Теги: Володимир Зеленський Сергій Крук Ігор Клименко Кирило Буданов Бахмут

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