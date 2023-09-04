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Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту»
Окупанти повідомили про знищення чотирьох військових катерів
фото ілюстративне

Міноборони Росії намагається показати громадянинам країни-агресорки свою міць

Міноборони країни-агресорки вчергове заявило про нібито припинення спроби ЗСУ атакувати окупований Крим. Про це йдеться в повідомленнях міноборони РФ.

Зокрема, окупанти вихваляються, що нібито вночі у північно-західній частині акваторії Чорного моря «літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя».

Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту» фото 1

Крім того, міноборони РФ звітує, що близько 1:00 російські засоби ППО нібито збили український безпілотник у повітрі над акваторією Чорного моря поблизу Криму.

Нагадаємо, у місті Курчатов в Курській області Росії в ніч на 4 вересня прогриміли вибухи. Перед цим заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС.

Раніше у місті Курчатов після атаки безпілотника почалася пожежа у «нежитловому приміщенні». За даними української розвідки, безпілотник влучив у будівлю ФСБ.

Теги: війна Україна Крим росія

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