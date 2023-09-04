Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту»

Міноборони Росії намагається показати громадянинам країни-агресорки свою міць

Міноборони країни-агресорки вчергове заявило про нібито припинення спроби ЗСУ атакувати окупований Крим. Про це йдеться в повідомленнях міноборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, окупанти вихваляються, що нібито вночі у північно-західній частині акваторії Чорного моря «літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя».

Крім того, міноборони РФ звітує, що близько 1:00 російські засоби ППО нібито збили український безпілотник у повітрі над акваторією Чорного моря поблизу Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у місті Курчатов в Курській області Росії в ніч на 4 вересня прогриміли вибухи. Перед цим заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС.

Раніше у місті Курчатов після атаки безпілотника почалася пожежа у «нежитловому приміщенні». За даними української розвідки, безпілотник влучив у будівлю ФСБ.