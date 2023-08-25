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Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму (аудіо)
Маяк на мисі Тарханкут, поблизу якого відбувся бій між окупантами та українським десантом
фото ілюстративне

Рашисти вирішили боротися з десантом дронами

Російські загарбники неабияк запанікували через повторну висадку українського десанту в Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У Криму окупанти стривожено повідомляють про повторну висадку українського десанту, яка відбулась у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

У перехопленні, здобутому воєнними розвідниками України, російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.

«Хто має квадрокоптери – дозволили підняти з узгодженням із «ракетосами», з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, у разі нападу – відбиваємо», – каже загарбник.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що підрозділи російської окупаційної армії  мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю.

Нагадаємо, триває 548-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Крим окупанти ЗСУ Україна

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