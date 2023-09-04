У Курській області знову прогриміли вибухи

Зазначається, що попередньо у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони

У місті Курчатов в Курській області Росії в ніч на 4 вересня прогриміли вибухи. Перед цим заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС. про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що попередньо у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.

Як пишуть місцеві жителі, пролунали щонайменше три вибухи., а інші зазначають, що вибухів було п'ять.

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Також в інтернеті публікують кадри з «бавовною».

Нагадаємо, у місті Курчатов Курської області після атаки безпілотника почалася пожежа у «нежитловому приміщенні», повідомляють російські ЗМІ. Саме у цьому населеному пункті розташована Курська АЕС.

Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну.

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Тим часом, джерело «Бабеля» у Головному управлінні розвідки уточнило, що безпілотник влучив у будівлю ФСБ.

Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську вночі 27 серпня за допомогою картонних дронів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком» у ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше з'явилися кадри з моментом вибуху, на яких видно яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що один БПЛА влучив у багатоповерхівку.