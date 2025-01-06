Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету – Yonhap

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету – Yonhap
Запуск ракети КНДР відбувся напередодні інавгурації Трампа та під час візиту Блінкена до Сеула
фото: Yonhap

У Південній Кореї не виключили, що Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету

Північна Корея, ймовірно, випустила 6 січня гіперзвукову ракету у бік Японського моря, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) збройних сил Південної Кореї.

«JCS повідомив про те, що зафіксував пуск ракети середньої дальності з району поблизу Пхеньяну, вона пролетіла близько 1,1 тис. км, перш ніж впасти в море», – повідомило агентство Yonhap.

«Незважаючи на те, що ракета пролетіла менше, ніж звичайна дальність польоту балістичної ракети середньої дальності, що становить від 3 тис. до 5,5 тис. км, вважається, що ця ракета порівняна з північнокорейськими ракетами середньої дальності, оснащеними гіперзвуковими боєголовками, які випробовували в січні та квітні минулого року», – зазначає агентство.

За даними видання, якщо підтвердиться, що це була справді гіперзвукова ракета, то це буде найдальшим польотом північнокорейської ракети такого типу.

Раніше стало відомо, що Північна Корея запустила першу у цьому році балістичну ракету. Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск снаряду, імовірно балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години (05:00 за Києвом) з Пхеньяну.

«Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг, обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською та японською сторонами» , – йдеться в повідомленні JCS.

Берегова охорона Японії також повідомила про запуск ракети. Як зазначають журналісти, ракету було запущено в той час, коли держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль щодо стримування північнокорейських погроз. Запуск було здійснено за два тижні до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Читайте також:

Теги: військові Північна Корея ракета охорона Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктаор під час пресконференції, 19 грудня 2024 року
Підсумкова конференція Путіна: Росія змінила формулу досягнення величі
19 грудня, 2024, 13:44
Путін мусив визначити для себе, що для нього важливіше – Сирія чи Україна
Ефект доміно. Поразка Росії у Сирії – сигнал для Путіна
27 грудня, 2024, 14:50
Наталія Панченко, лідерка громадської організації «Євромайдан-Варшава»
Наталія Панченко: Щоби українці поверталися з-за кордону, не треба їх називати ухилянтами мости україни
20 грудня, 2024, 06:00
В одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків та два вантажних автомобілі
Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
7 грудня, 2024, 11:53
Експериментальний проєкт уряду розрахований на військовослужбовців та їхніх рідних
Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі
10 грудня, 2024, 15:11
Пошкоджений плакат Башара Асада в Алеппо
Доля Асада вирішувалася на Донбасі Тема тижня
8 грудня, 2024, 21:30
Завдяки чому літають російські FPV-крила «Молния» та «Феникс»
«Молния» та «Феникс»: розвідка назвала країни, чиї компоненти є у нових дронах РФ
10 грудня, 2024, 15:26
Чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тисяч
КНДР готується відправити до Росії нове підкріплення: що отримають окупанти
23 грудня, 2024, 06:49
Зеленський: Ми запускаємо опитування про військового омбудсмена
Зеленський прокоментував призначення військового омбудсмена
30 грудня, 2024, 22:18

Соціум

Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів
Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету – Yonhap
Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету – Yonhap
Теракт у Новому Орлеані: стало відомо, який «розумний» аксесуар використовував нападник
Теракт у Новому Орлеані: стало відомо, який «розумний» аксесуар використовував нападник
Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю поблизу свого узбережжя
Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю поблизу свого узбережжя
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
Курськ атакували дрони, у місті пролунали вибухи
Курськ атакували дрони, у місті пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
61K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
30K
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
28K
В окупованому Криму помер батько олімпійської чемпіонки
20K
Орбан несподівано опинився в Індії

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua