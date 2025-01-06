Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету – Yonhap
У Південній Кореї не виключили, що Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету
Північна Корея, ймовірно, випустила 6 січня гіперзвукову ракету у бік Японського моря, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) збройних сил Південної Кореї.
«JCS повідомив про те, що зафіксував пуск ракети середньої дальності з району поблизу Пхеньяну, вона пролетіла близько 1,1 тис. км, перш ніж впасти в море», – повідомило агентство Yonhap.
«Незважаючи на те, що ракета пролетіла менше, ніж звичайна дальність польоту балістичної ракети середньої дальності, що становить від 3 тис. до 5,5 тис. км, вважається, що ця ракета порівняна з північнокорейськими ракетами середньої дальності, оснащеними гіперзвуковими боєголовками, які випробовували в січні та квітні минулого року», – зазначає агентство.
За даними видання, якщо підтвердиться, що це була справді гіперзвукова ракета, то це буде найдальшим польотом північнокорейської ракети такого типу.
Раніше стало відомо, що Північна Корея запустила першу у цьому році балістичну ракету. Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск снаряду, імовірно балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години (05:00 за Києвом) з Пхеньяну.
«Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг, обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською та японською сторонами» , – йдеться в повідомленні JCS.
Берегова охорона Японії також повідомила про запуск ракети. Як зазначають журналісти, ракету було запущено в той час, коли держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль щодо стримування північнокорейських погроз. Запуск було здійснено за два тижні до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.
Коментарі — 0