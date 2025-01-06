Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету – Yonhap

Запуск ракети КНДР відбувся напередодні інавгурації Трампа та під час візиту Блінкена до Сеула

У Південній Кореї не виключили, що Пхеньян міг випробувати гіперзвукову ракету

Північна Корея, ймовірно, випустила 6 січня гіперзвукову ракету у бік Японського моря, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) збройних сил Південної Кореї.

«JCS повідомив про те, що зафіксував пуск ракети середньої дальності з району поблизу Пхеньяну, вона пролетіла близько 1,1 тис. км, перш ніж впасти в море», – повідомило агентство Yonhap.

«Незважаючи на те, що ракета пролетіла менше, ніж звичайна дальність польоту балістичної ракети середньої дальності, що становить від 3 тис. до 5,5 тис. км, вважається, що ця ракета порівняна з північнокорейськими ракетами середньої дальності, оснащеними гіперзвуковими боєголовками, які випробовували в січні та квітні минулого року», – зазначає агентство.

За даними видання, якщо підтвердиться, що це була справді гіперзвукова ракета, то це буде найдальшим польотом північнокорейської ракети такого типу.

Раніше стало відомо, що Північна Корея запустила першу у цьому році балістичну ракету. Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск снаряду, імовірно балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години (05:00 за Києвом) з Пхеньяну.

«Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг, обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською та японською сторонами» , – йдеться в повідомленні JCS.

Берегова охорона Японії також повідомила про запуск ракети. Як зазначають журналісти, ракету було запущено в той час, коли держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль щодо стримування північнокорейських погроз. Запуск було здійснено за два тижні до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.