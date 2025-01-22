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Недосяжний для багатьох засобів ППО: Міноборони допустило до використання новий дрон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Недосяжний для багатьох засобів ППО: Міноборони допустило до використання новий дрон
Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Безпілотник здатен виконувати завдання за температури від -20 до +45 градусів

Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах Сил оборони новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою Poseidon. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Дрони оснащені електродвигунами й сучасною навігаційною системою.

Безпілотник здатен виконувати завдання за температури від -20 до +45 градусів, навіть під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Як зазначає Міноборони, робоча висота «Посейдону» поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті.

До слова, Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотників. Система складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР), кожен з яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів.

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Теги: військова техніка Міноборони дрон безпілотник

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