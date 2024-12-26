Росіяни заявили, що зірвали серію вбивств високопосадовців РФ

ФСБ РФ вже оголосила, що за замахами «стоять українські служби»

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що зірвала серію замахів на високопосадовців Міноборони РФ, які начебто готували спецслужби України. Про це пишуть росЗМІ.

Так, вранці 26 грудня російське відомство повідомило, що затримало чотирьох осіб за підозрою у підготовці замаху на життя високопоставлених військових Міноборони РФ, які беруть участь у так званій «СВО», та членів їхніх сімей. Один із затриманих нібито прибув з України.

У ФСБ кажуть, що чоловік планував підірвати автомобіль російського військового за допомогою бомби під виглядом павербанку. За їхніми твердженнями він приїхав до Москви з України «транзитом через Молдову та Грузію під виглядом депортованої особи».

Ще одного з високопосадовців російського Міноборони начебто планували підірвати бомбою під виглядом папки з документами. За цим епізодом затримали двох чоловіків.

Також до ізолятора ФСБ потрапив житель Москви, який начебто стежив за місцях проживання та роботи високопоставлених військових Міноборони та членів їх сімей та передавав зібрані дані українським спецслужбам.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

З'явилося відео підриву у Москві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника pic.twitter.com/PXBb6LzWNe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.

До слова, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції.