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Провал оборони Харківщини. Суд обрав запобіжний захід генералу Горбенку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Провал оборони Харківщини. Суд обрав запобіжний захід генералу Горбенку
Колишній командир 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ Артур Горбенко
фото: hromadske

Столичний суд відправив екскомандира 125-ї окремої бригади ТрО під варту

Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід колишньому командирові 125-ї окремої бригади Тероборони Артурові Горбенку. Його відправили під варту на два місяці з правом внести заставу у 25 млн грн. Про це повідомляє hromadske.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, за екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна було внесено заставу. Раніше суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини.

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Теги: військові суд Харківщина

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