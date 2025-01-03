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Уряд надаватиме кошти ветеранам для занять спортом: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд надаватиме кошти ветеранам для занять спортом: деталі
Кабінет міністрів виділятиме кошти ветеранам
фото: Київська обласна військова адміністрація (ілюстративне)

Нардеп пояснив, як ветеранам отримати кошти для занять спортом

З 15 січня  учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть кошти для занять спортом. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів планує виділяти 1,5 тис. грн ветеранам для занять спортом. Виплати здійснюватимуться щоквартально.

Гончаренко зауважує, що постанова набуває чинності 15 січня. Для отримання коштів потрібно буде подати заявку через портал «Дія».

Нагадаємо, що Кабінет міністрів виділив додатково 400 мільйонів гривень на придбання житла ветеранам у 2024 році. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова за результатами засідання уряду.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.

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Теги: гроші ветеран військові спорт Україна Кабмін

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