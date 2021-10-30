У Запоріжжі поховали воїна-танкіста, який загинув на Донбасі (фото)

Рачугін служив у 2016-2020 роках в 54 окремій механізованій бригаді. У березні 2021 року за контрактом почав службу у лавах 17 окремої танкової бригади

Рачугін служив у 2016-2020 роках в 54 окремій механізованій бригаді. У березні 2021 року за контрактом почав службу у лавах 17 окремої танкової бригади

Солдат загинув 27 жовтня під час прицільного обстрілу бойовиків у Луганській області

Сьогодні у Запоріжжі провели в останню путь старшого солдата Віктора Рачугіна, військовослужбовця 17 окремої танкової бригади, який загинув 27 жовтня під час прицільного обстрілу позицій в біля населеного пункту Новотошківське, Луганської області. Про це повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

«Без сина, брата, батька залишились мати, сестра та десятирічний син Єгор. Віктор народився і виріс у Запоріжжі, закінчив середню школу, набув спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року уклав контракт щодо проходження військової служби у ЗСУ. Обіймав посаду старшого оператора відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 окремої танкової бригади», – йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання та чин похорону за бажанням родини відбулися на Алеї захисників України у парку Металургів.

Заступник командира 17 ОТБ із морально-психологічного забезпечення підполковник Юрій Коник передав рідним грамоту пошани від головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Валерія Залужного.

Поховали старшого солдата Рачугіна на цвинтарі Святого Миколая. Згідно військового ритуалу поховання присутні віддали останню шану Герою під звуки салюту та гімну України.

Зазначається, що у період з 2014 по 2021 рік Запорізька область втратила 125 військовослужбовців ЗСУ, які загинули, захищаючи недоторканість та територіальну цілісність України.

Тим часом Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі.

26 жовтня у штабі Операції Об'єднаних сил на Донбасі спростували інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар'ївка, розташоване у сірій зоні.

Інформацію про те, що українські військові захопили село Старомаріївка, 26 жовтня почали розповсюджувати ресурси бойовиків. Видання Бабель із посиланням на джерела в Міноборони підтверджувало ці заяви та писало, що українські військові нібито зайшли до села увечері 25 жовтня та закріпилися там.

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