Місцевий прикордонний рух між Польщею та Україною торік зменшився на 38%



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Польський кордон

У 2018 році на в’їзд і виїзд з Польщі польські прикордонники здійснили перевірку 21,5 млн подорожуючих

Інтенсивність перетину польсько-українського кордону в рамках Місцевого прикордонного руху (МПР) торік зменшилася на 38% у порівнянні з 2017 роком.

Про це йдеться у відповіді прикордонної служби Польщі на запит «Укрінформу».

«У рамках Місцевого прикордонного руху з України до Польщі в’їхало 2,6 млн іноземців, що у порівнянні з 2017 роком означає зниження на 38%», - повідомили у прикордонній службі Польщі.

Як зазначається, в 2018 році на в’їзд і виїзд з Польщі польські прикордонники здійснили перевірку 21,5 млн подорожуючих і 6 млн автомобілів, зокрема 5 млн легкових автомобілів, 745 тис. вантажівок і 175 тис. автобусів.

На напрямку з України до Польщі торік перевірено 10,8 млн осіб (10,4 млн у 2017 році – авт.). Більшість з них є громадянами України (понад 9,5 млн), Молдови – 64 тис., Німеччини – 55 тис., Румунії – 53,3 тис.

Найбільшу інтенсивність в особовому русі зафіксовано у пунктах пропуску «Медика-Шегині» (понад 5,6 млн перетинів кордону в обидві сторони), «Корчова-Краківець» (понад 3,78 млн), «Дорогуськ-Ягодин» та «Гребенне-Рава-Руська» – приблизно по 3 млн разів.

Серед автомобільного транспорту найбільш інтенсивних рух спостерігався на пунктах пропуску «Дорогуськ-Ягодин» та «Корчова-Краківець» (по понад 1,1 млн.), а також «Гребенне-Рава-Руська» та «Медика-Шегині» – по майже мільйону перетину кордону в обидві сторони.

Нагадаємо, польські прикордонники торік на кордоні з Україною затримали 268 нелегалів.