Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 вибухів на Донбасі



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Спостерігачі ОБСЄ

30 вибухів зафіксовано на Донеччині та 52 - на Луганщині

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у п’ятницю, 29 листопада, зафіксувала на Донбасі 82 вибухи.

Про це повідомляється у звіті на ОБСЄ, оприлюдненому ввечері 30 листопада.

Спостерігачі повідомляють про 30 вибухів на Донеччині.

«Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від населеного пункту Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції», - йдеться в повідомленні.

У Луганській області організація зафіксувала 52 вибухи.

«Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від Золотого-4», - зазначають в ОБСЄ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який у 2019 році очолює ОБСЄ, в п'ятницю приїхав у Станицю Луганську.