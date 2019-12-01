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    Події в Україні

    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 вибухів на Донбасі

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    Спостерігачі ОБСЄ - Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 вибухів на Донбасі
    Спостерігачі ОБСЄ

    30 вибухів зафіксовано на Донеччині та 52 - на Луганщині

    Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у п’ятницю, 29 листопада, зафіксувала на Донбасі 82 вибухи.

    Про це повідомляється у звіті на ОБСЄ, оприлюдненому ввечері 30 листопада.

    Спостерігачі повідомляють про 30 вибухів на Донеччині.

    «Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від населеного пункту Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції», - йдеться в повідомленні. 

    У Луганській області організація зафіксувала 52 вибухи. 

    «Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від Золотого-4», - зазначають в ОБСЄ.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який у 2019 році очолює ОБСЄ, в п'ятницю приїхав у Станицю Луганську.

    вибух ОБСЄ Донбас Луганщина Донеччина
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