Бойовики перешкоджають ремонту лінії електропередач у Мар’їнці



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Виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації

У Мар’їнці бойовики перешкоджають ремонту лінії електропередач, яка була пошкоджена внаслідок сильного вітру.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Так, 25 листопада 2019 року сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар’їнка Донецької області.

Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими.

«Станом на 14.00 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації так і не надано. Без цього, ремонтна команда АТ »ДТЕК Донецькі електромережі» та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути причин відсутності електроенергії. Виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню ЗФ РФ», – сказано у повідомленні.

Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, збройним формуванням РФ було подано запити щодо надання ними гарантій припинення вогню. Останній запит надіслано сьогодні, 30 листопада.

Нагадаємо, від початку доби окупанти зі стрілецької зброї відривали вогонь під Старогнатівкою.