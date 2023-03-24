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24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Якщо в цей день почуєте спів зозулі, потрусіть гаманцем із монетами, щоб привернути удачу та багатство
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства

У п’ятницю, 24 березня, світова спільнота відзначає День боротьби з туберкульозом та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Православні віряни вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щорічно 24 березня в усьому світі проводиться День боротьби з туберкульозом. Саме цього дня в 1882-му році в Берліні доктор Роберт Кох оголосив про відкриття цієї страшної хвороби, яка до цих пір загрожує кожному з нас.

Туберкульоз – одне з найдавніших інфекційних захворювань. Це хронічне інфекційне захворювання характеризується утворенням в органах специфічних запальних змін. Туберкульоз вражає практично всі органи і системи організму. Але найбільш частою локалізацією туберкульозу є органи дихання.

24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Тому туберкульозом можна заразитися де завгодно і необов'язково в результаті прямого контакту з хворим. На туберкульоз хворіють люди різного віку і статі. Паличка Коха не розрізняє соціального статусу, і з однаковою ефективністю заражає бідних і багатих.

24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Цей день у календарі вибрано на честь Оскара Арнульфо Ромеро-і-Гальдамеса – архієпископа Сан-Сальвадора. Він виступав проти будь-якої несправедливості, особливо бідності і соціальної нерівності. 24 березня 1980 року він був убитий прихильниками радикальних течій.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 березня вшановує пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). У народі день назвали Єфімов і чекають в цей день співу зозулі.

Що варто зробити 24 березня

У цей день, якщо вірити народним переказам, почувши спів зозулі, необхідно потрусити гаманець з монетами, щоб привернути удачу і багатство.

Народні прикмети

  • Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
  • Миші на поля біжать – до неврожайного року.
  • Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.
  • Пухнастий іній віщує гарну погоду.
  • Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.
  • Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.
  • Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.
  • Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.
  • Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.
  • Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.

Заборони

  • У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.
  • Також не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.
  • А ще дотримуйтеся посту і не порушуйте його!

Іменини

24 березня День ангела відзначають: Катерина, Макартан, Симон, Василь, Євфимій, Епимах, Патрикій, Піоній, Софроній. 

Теги: церква православна церква свято традиції

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