Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Майно Московського патріархату у Львові. Садовий озвучив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майно Московського патріархату у Львові. Садовий озвучив рішення
фото: Андрій Садовий/Facebook

 У прийнятій на баланс міста будівлі буде розташований центр реабілітації 

Частина будівель, які використовувала УПЦ МП у Львові, перейдуть на баланс міста, а деякі будуть знесені. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.  

«Щодо майна московського патріархату у Львові. Приміщення на Пекарській будуть прийняті на баланс міста. Тут розвиватимемо систему реабілітації. Ініціатива важлива, «богоугодна», тому, думаю, ніхто не буде проти. Щодо самобуду на Сихові. Його демонтують найближчим часом.Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді»,– написав Садовий.

Він також зауважив, що залишається не вирішеним питання щодо храму на вул. Бобанича.

«Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено», – наголосив Садовий.

Раніше повідомлялося, що парафіяни УПЦ Московського патріархату у Львові опинилися в центрі скандалу. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

Також у Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму.

Читайте також:

 

Теги: церква Львів релігія Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні майно документи Андрій Садовий

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
Вчора, 06:43
Митрополит УПЦ МП Павло став погрожувати українській владі
Церква, яка ненавидить, далека від духовності
31 березня, 11:04
Депутати змушені будуть привести розмір оплати праці на публічній службі і в приватній до одного рівня
Голова НАЗК пообіцяв сюрприз хитрим чиновникам, які ховають вкрадене у бітокоїни
7 березня, 20:37
Прощання з Да Вінчі та хто винен у знищенні «Мрії». Головне за 10 березня
Прощання з Да Вінчі та хто винен у знищенні «Мрії». Головне за 10 березня
10 березня, 21:00
Готуємося до Великодня: рецепти пасок на будь-який смак
Готуємося до Великодня: рецепти пасок на будь-який смак
21 березня, 05:10
Глава церкви Кіпру митрополит Георгій
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
16 березня, 18:56
Без насильства, але виселення буде: Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври
Без насильства, але виселення буде: Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври
17 березня, 14:28
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії
ЗСУ відбили за добу понад 50 атак противника – Генштаб
25 березня, 18:15
Павло причетний до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України
Митрополит Павло постав перед судом: деталі (фото)
1 квiтня, 14:17

Події в Україні

Через руйнацію греблі Краматорськ частково опинився під водою (фото)
Через руйнацію греблі Краматорськ частково опинився під водою (фото)
ЗСУ вперше захопили рідкісний російський всюдихід (відео)
ЗСУ вперше захопили рідкісний російський всюдихід (відео)
Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину: деталі
Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину: деталі
Майно Московського патріархату у Львові. Садовий озвучив рішення
Майно Московського патріархату у Львові. Садовий озвучив рішення
ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій
ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій
СБУ встановила особи трьох російських військових, які зґвалтували українку на Харківщині
СБУ встановила особи трьох російських військових, які зґвалтували українку на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
82K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
45K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
34K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
27K
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН
21K
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту