Майно Московського патріархату у Львові. Садовий озвучив рішення

У прийнятій на баланс міста будівлі буде розташований центр реабілітації

Частина будівель, які використовувала УПЦ МП у Львові, перейдуть на баланс міста, а деякі будуть знесені. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Щодо майна московського патріархату у Львові. Приміщення на Пекарській будуть прийняті на баланс міста. Тут розвиватимемо систему реабілітації. Ініціатива важлива, «богоугодна», тому, думаю, ніхто не буде проти. Щодо самобуду на Сихові. Його демонтують найближчим часом.Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді»,– написав Садовий.

Він також зауважив, що залишається не вирішеним питання щодо храму на вул. Бобанича.

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«Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено», – наголосив Садовий.

Раніше повідомлялося, що парафіяни УПЦ Московського патріархату у Львові опинилися в центрі скандалу. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

Також у Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму.