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Остап Дроздов Журналіст

Духовна деокупація України. Коли ми повністю виженемо РПЦ?

glavcom.ua
Митрополит Павло мав би вже звільнити територію Лаври
фото з відкритих джерел

Процес звільнення Лаври – це епохальний крок, але частковий

Початок екзорцистського вивільнення Києво-Печерської Лаври від чорнорясних прислужників зла – це, безперечно, день знаменний. Але втрильйоннадцяте хочу повторити: не варто куплятися на точкові, локальні, піаровдячні акції – треба ставити питання про духовну деокупацію як генеральну стратегію, кінцевою ціллю якої має стати заборона діяльності цієї біжутерної структурки.

Бісів не виселяють і не переселяють – їх відправляють, звідки прийшли. Нема сенсу зловонну купку з одного місця пересувати в інше. Або повністю (системно) підходити до справи – або не бавитися в пів кроку. Процес звільнення Лаври – це епохальний крок, але частковий. Бо поза межами Лаври хлюпоче море-океан МП, якому нічого наразі сильно й не загрожує.

З часу видовищних обшуків кадиловців минуло 4 місяці. Пора би вже розродитися державним рішенням щодо підривної діяльності моря-океану. Не міг не записати відеоблог про це, бо далекий від думки, що тримачі повноти влади належно розуміють термін «духовна деокупація» у всьому його об’ємі.

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Джерело
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Теги: Московська церква в Україні церква Києво-Печерська лавра лавра деокупація звільнення

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Остап Дроздов

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