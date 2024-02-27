Міськрада Хуста відправила у відставку мера міста

За повідомленням ЗМІ, Володимир Кащук отримує найбільшу серед мерів міст зарплату в Україні

Рішення про відставку Володимира Кащука підтримали 33 місцеві депутати

Сьогодні, 27 лютого, на позачерговій сесії Хустської міської ради було розглянуте питання висловлення недовіри міському голові Володимиру Кащуку. Так, за результатами таємного голосування більшість депутатів проголосували за відставку мера. Про це повідомляє mukachevo.net.

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Рішення про відставку Володимира Кащука підтримали 33 депутати. Не голосував – один депутат.

Як пише видання «Закарпаття 24», 12 лютого депутати Хустської міської ради подали звернення щодо скликання позачергової сесії із порядком денним про висловлення недовіри міському голові. Звернення підписали депутати фракцій «Слуга народу», частина фракції «Рідне Закарпаття», «Батьківщина» , «За Майбутнє», «Сила і Честь», «ОПЗЖ» та «Радикальна партія».

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Приводами для такого кроку стали:

скандал із рекордною зарплатнею очільника міста, преміями собі й оточенню у розмірі 200-300%;

недофінансування захисників ТРО Хуста, які виконують бойове завдання на сході України;

занепад інфраструктури, комунального господарства міста та сіл громади;

ігнорування думки громадськості у прийнятті рішень, контроль над земельними питаннями, що включаються до порядку денного сесій міської ради тощо.

Як пише видання, Володимир Кащук отримує найбільшу серед мерів міст зарплату в Україні. Зокрема, за 2022 рік він задекларував 1 228 494 грн зарплати. Окрім зарплати, посадовець отримав ще 150 614 грн пенсії.

Секретарем міської ради в Хусті є Василь Губаль, який зараз є членом партії «Слуга народу». Саме він має виконувати обов’язки міського голови за відсутності обраного мера.

Василь Губаль із вересня 2014 року до липня 2015 року очолював Закарпатську обласну держадміністрацію, а до в 2010-2014 роках був головою Хустської районної ради.

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Раніше повідомлялося, що мер міста Рахів Закарпатської області Віктор Медвідь достроково склав повноваження. Міський голова уточнив, що причиною відмови від посади є «роздратування влади» щодо нього.