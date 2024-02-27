Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міськрада Хуста відправила у відставку мера міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міськрада Хуста відправила у відставку мера міста
За повідомленням ЗМІ, Володимир Кащук отримує найбільшу серед мерів міст зарплату в Україні
фото з відкритих джерел

Рішення про відставку Володимира Кащука підтримали 33 місцеві депутати

Сьогодні, 27 лютого, на позачерговій сесії Хустської міської ради було розглянуте питання висловлення недовіри міському голові Володимиру Кащуку. Так, за результатами таємного голосування більшість депутатів проголосували за відставку мера. Про це повідомляє mukachevo.net.

Рішення про відставку Володимира Кащука підтримали 33 депутати. Не голосував – один депутат.

Як пише видання «Закарпаття 24», 12 лютого депутати Хустської міської ради подали звернення щодо скликання позачергової сесії із порядком денним про висловлення недовіри міському голові. Звернення підписали депутати фракцій «Слуга народу», частина фракції «Рідне Закарпаття», «Батьківщина» , «За Майбутнє», «Сила і Честь», «ОПЗЖ» та «Радикальна партія».

Приводами для такого кроку стали:

  • скандал із рекордною зарплатнею очільника міста, преміями собі й оточенню у розмірі 200-300%;
  • недофінансування захисників ТРО Хуста, які виконують бойове завдання на сході України;
  • занепад інфраструктури, комунального господарства міста та сіл громади;
  • ігнорування думки громадськості у прийнятті рішень, контроль над земельними питаннями, що включаються до порядку денного сесій міської ради тощо.

Як пише видання, Володимир Кащук отримує найбільшу серед мерів міст зарплату в Україні. Зокрема, за 2022 рік він задекларував 1 228 494 грн зарплати. Окрім зарплати, посадовець отримав ще 150 614 грн пенсії.

Секретарем міської ради в Хусті є Василь Губаль, який зараз є членом партії «Слуга народу». Саме він має виконувати обов’язки міського голови за відсутності обраного мера.

Василь Губаль із вересня 2014 року до липня 2015 року очолював Закарпатську обласну держадміністрацію, а до в 2010-2014 роках був головою Хустської районної ради.

Раніше повідомлялося, що мер міста Рахів Закарпатської області Віктор Медвідь достроково склав повноваження. Міський голова уточнив, що причиною відмови від посади є «роздратування влади» щодо нього. 

 

Теги: мер відставка Закарпаття Хуст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ласло Тороцкаї та Клаудіу Тірзіу
Російські спецслужби намагаються спровокувати конфлікт всередині Європи?
29 сiчня, 17:29
Професор Гриценко трактує вимоги Віктора Орбана та Петера Сійярто як грубий шантаж, що не має нічого спільного зі здоровим глуздом!
Про мову. Чому з Угорщиною треба бути особливо пильними? культурний фронт
28 сiчня, 10:00
Глава Пентагону відреагував на можливість своєї відставки
Можлива відставка очільника Пентагона: Ллойд Остін лаконічно відреагував
2 лютого, 10:21
Валерій Залужний
Питання Залужного вирішено? Нардеп пояснив, що відбулося перед учорашньою Ставкою
3 лютого, 09:11
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вперше прокоментував інформацію про звільнення Залужного
5 лютого, 00:15
Зеленський наголосив, що Україні потрібні «сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері»
Зеленський відреагував на звільнення очільниці Мінветеранів
5 лютого, 21:07
На момент вчинення злочину обвинувачений працював оператором обмотки джгутів
Відмовився воювати, бо багато друзів у РФ. На Закарпатті працівник заводу отримав вирок
14 лютого, 14:28
Рятувальники передали чоловіків працівникам екстреної медичної допомоги
На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві
17 лютого, 15:39
У Стамбулі у березін відбудуться вибори
На посаду мера Стамбула балотуватиметься рекордна кількість кандидатів
23 лютого, 14:56

Події в Україні

Сили оборони відійшли від двох сіл під Авдіївкою
Сили оборони відійшли від двох сіл під Авдіївкою
ЗСУ збили другий винищувач окупантів за сьогодні
ЗСУ збили другий винищувач окупантів за сьогодні
Росія застосовує резервні сили на Бахмутському напрямку
Росія застосовує резервні сили на Бахмутському напрямку
Міськрада Хуста відправила у відставку мера міста
Міськрада Хуста відправила у відставку мера міста
У Новій Каховці партизани підірвали офіс окупаційної партії «Єдина Росія»
У Новій Каховці партизани підірвали офіс окупаційної партії «Єдина Росія»
Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень
Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
19K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
7917
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
7510
Туск прокоментував ймовірне погіршення відносин з Україною
3392
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову
3140
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW

Новини

Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Сьогодні, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Сьогодні, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua