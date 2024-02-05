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Зеленський вперше прокоментував інформацію про звільнення Залужного

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський вперше прокоментував інформацію про звільнення Залужного
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

Відповідаючи на запитання щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження», що включає в себе зміни в керівництві, і «не лише військовому».

«Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину», – сказав Зеленський.

Президент висловив думку, що для досягнення перемоги важливо «мати правильну позитивну енергію», рухатися всім в одному напрямку та не зневіритися.

«Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

До слова, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що штати не повинні втручатися у кадрові рішення в українській армії на тлі чуток про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

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Теги: ЗСУ Валерій Залужний звільнення Борислав Береза Володимир Зеленський відставка

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