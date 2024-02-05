Зеленський вперше прокоментував інформацію про звільнення Залужного

Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

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Відповідаючи на запитання щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження», що включає в себе зміни в керівництві, і «не лише військовому».

«Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину», – сказав Зеленський.

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Президент висловив думку, що для досягнення перемоги важливо «мати правильну позитивну енергію», рухатися всім в одному напрямку та не зневіритися.

«Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

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Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

До слова, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що штати не повинні втручатися у кадрові рішення в українській армії на тлі чуток про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.