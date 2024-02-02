Можлива відставка очільника Пентагона: Ллойд Остін лаконічно відреагував

Ллойд Остін відповів, що відставка через проблеми зі здоров'ям не входить до його планів

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що не має наміру йти у відставку. За словами міністра оборони США, на його плани не вплинула історія, пов'язана із госпіталізацією. «Ні», – коротко констатував міністр під час пресконференції, пише The Guardian.

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Нагадаємо, Ллойд Остін повернувся до виконання своїх обов'язків 29 січня. Після місячної відсутності на робочому місці він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, якому повідомив, що його одужання не завершено повністю.

Під час першої робочої зустрічі шеф Пентагону та генсек НАТО обговорили нарощування виробництва озброєнь для поповнення власних запасів та постачання Україні.

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Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».

Наприкінці минулого року Ллойд Остін переніс операцію, пов'язану із лікуванням раку простати. Вже в січні міністр був змушений повернутися до лікарняної палати через ускладнення. Йому діагностували запалення сечовивідних шляхів та скупчення рідини в черевній порожнині.