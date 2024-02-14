Відмовився воювати, бо багато друзів у РФ. На Закарпатті працівник заводу отримав вирок

Обвинувачений не визнав вини в ухиленні від мобілізації

Уродженця Туркменістану і працівника заводу у Мукачево на Закарпатті визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено три роки позбавлення волі, які замінено на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Обвинуваченого було визнано обмежено придатним до військової служби. Зокрема, за висновками ВЛК, чоловік придатний до служби в частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, навчальних закладах. Однак військовозобов’язаний написав заяву про відмову від проходження військової служби. Після цього проти нього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У суді обвинувачений вини не визнав, бо вважав себе непридатним до військової служби. Розповів, що весною 2023 року, коли він виходив з території підприємства, до нього підійшли люди у військовій формі, взяли під руки і повели до автобуса. Потім доправили до військкомату, де пройшов медичну комісію. Він двічі отримував відстрочку від призову, оскільки потребував лікування.

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У підсумку відмовився воювати, обґрунтувавши тим, що у Росії та у Туркменістані у нього багато родичів та друзів. І проти він не хоче воювати. Переконаний, що принесе більше користі для держави, якщо й надалі працюватиме на заводі та сплачуватиме податки. На момент вчинення злочину обвинувачений працював оператором обмотки джгутів.

Мукачівський міськрайонний суд вирішив застосувати до обвинуваченого умовний термін покарання, узявши до уваги його стан здоров’я, а також відсутність судимості та адміністративних стягнень у військовозобов’язаного.

Як відомо, в Україні триває 721-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», доктор економічних наук Андрій Длігач заявив, що мобілізація має бути проведена максимально свідомо, аби не спровокувати економічний колапс в Україні, адже збільшення витрат на армію понад нинішній рівень може бути лише в тому випадку, якщо буде значне зростання економіки.

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«Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні. Ця межа чітко прорахована, тому влада повинна віддати пріоритет «білому» бізнесу, який платить податки і має офіційні заробітні плати», – сказав експерт.