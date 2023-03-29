Місцями дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 березня

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру вночі та вранці

У середу, 29 березня, небо буде вкрите хмарами. Уночі синоптики прогнозують у північних, західних та центральних областях невеликий мокрий сніг, у східних областях очікується дощ. На решті території день пройде без істотних опадів. Також на дорогах усієї території країни, крім півдня та сходу, місцями буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вітер переважно північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Проте також вночі та вранці прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с по всій Україні, крім Сходу.

У темну пору доби стовпчик термометра у західному регіоні, а також у Житомирській, Черкаській, Київській та Вінницькій областях коливатиметься від 0° до -5°. На Донеччині та Луганщині вночі температура складатиме +1-6°, а на решті території – від 3° тепло до 2° морозу. Удень термометр показуватиме 0-5° тепла майже в усій країні. На Закарпатті та у південно-східній частині України температура складатиме +3-8°. У Карпатах вночі очікують 7-12° морозу, а вдень температура зросте до 2-7° морозу .

Київщина

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У регіоні протягом дня буде хмарно. Уночі та вдень очікується мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с, проте синоптики прогнозують сильні пориви вітру, швидкістю 15-20 м/с.

На Київщині температура вночі складатиме 0-5° морозу, а вдень – 0-5° тепла.

У столиці очікують -1-3° вночі. А вдень стовпчик термометра підійметься до 0-2° тепла.