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Місцями дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 березня

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Місцями дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 березня
фото: Главком

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру вночі та вранці

У середу, 29 березня, небо буде вкрите хмарами. Уночі синоптики прогнозують у північних, західних та центральних областях невеликий мокрий сніг, у східних областях очікується дощ. На решті території день пройде без істотних опадів. Також на дорогах усієї території країни, крім півдня та сходу, місцями буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Вітер переважно північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Проте також вночі та вранці прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с по всій Україні, крім Сходу. 

У темну пору доби стовпчик термометра у західному регіоні, а також у Житомирській, Черкаській, Київській та Вінницькій областях коливатиметься від 0° до -5°. На Донеччині та Луганщині вночі температура складатиме +1-6°, а на решті території – від 3° тепло до 2° морозу. Удень термометр показуватиме 0-5° тепла майже в усій країні. На Закарпатті та у південно-східній частині України температура складатиме +3-8°. У Карпатах вночі очікують 7-12° морозу, а вдень температура зросте до 2-7° морозу.

Київщина

У регіоні протягом дня буде хмарно. Уночі та вдень очікується мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с, проте синоптики прогнозують сильні пориви вітру, швидкістю 15-20 м/с.

На Київщині температура вночі складатиме 0-5° морозу, а вдень – 0-5° тепла.

У столиці очікують -1-3° вночі. А вдень стовпчик термометра підійметься до 0-2° тепла.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

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