Морпіхи «приземлили» ворожий безпілотник (фото)

У ході спецоперації військовим вдалося поранити кількох противників

Підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг «приземлити» російський БПЛА «Орлан-10». Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА. Морпіхи говорять, що йшов він доволі низько, як для такого типу безпілотників, в досяжності для стрілецької зброї. Можливо закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми, бо роблять російські «аналоговнєти» з «гівнаіпалок». Таке ось імпортозаміщення. Морпіхи «відпрацювали», після чого БПЛА впав за декілька кілометрів», – йдеться у повідомленні.

За повідомлення піхотинців, в ході спецоперації їм вдалося поранити кількох противників. «Туди одразу висунулася група, яка виявила російських окупантів. Ті, під прикриттям бронетранспортера, намагалися забрати свій безпілотник. Морпіхи не розгубилися, обійшли «евакуаторів» з флангів та дали бій. Як тільки особини в російській формі почули перші постріли, одразу ж накивали п'ятами. І це не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР. В результаті, двох загарбників поранено, одного з них - важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що. Але безпілотник вони все ж таки не забрали», – зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині. Також зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.