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    У Кремлі істерично відреагували на нові санкції України проти РФ

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    Пєсков про нові українські санкції: практика, очевидно, не в площині підготовки зустрічі двох президентів - У Кремлі істерично відреагували на нові санкції України проти РФ
    Пєсков про нові українські санкції: практика, очевидно, не в площині підготовки зустрічі двох президентів

    Зеленський сьогодні ввів у дію санкції проти російських телеканалів і компаній

    Запровадження українською стороною нових санкцій проти російських компаній і громадян «лежить не в площині» підготовки можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

    «Така практика, очевидно, не в площині підготовки зустрічі двох президентів», – сказав Пєсков.

    21 травня Зеленський ввів у дію ухвалене 14 травня рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції.

    Зокрема, підпали під санкції ряд російських телеканалів: «Телекомпанія НТВ» і її дочірні компанії, «Перший канал», «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія», «Зірка», «ТНТ-Телемережа», «Москва Медіа» і інші.

    Також в списку є телеканали і ЗМІ з окупованого Криму. Серед них: «Кримська газета», «Студія «Ялта ТВ» і ряд інших.

    Крім того, під санкції потрапили такі компанії: «Вебмані.ру», «Мережева Розрахункова Палата», «Обчислювальні сили».

    У переліку присутній ряд українських і зарубіжних компаній. Серед них: INDX Transactions Ltd (Британські Віргінські острови), Amstar Holdings Limited (Гонконг), «Фінансова установа «ВМ-Фактор»(Україна).

    У списку санкцій також включений професор кафедри міжнародного права російського дипломатичного вузу «МДІМВ МЗС РФ» Воронін Євген Ростиславович.

    Всього в списку санкцій 138 компаній.

    Санкції введені на три роки і вони передбачають:

    1) блокування активів;

    2) обмеження торгових операцій;

    3) обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

    4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

    5) зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

    6) анулювання ліцензій та дозволів на провадження певного виду діяльності;

    7) заборона участі в приватизації, оренди державного майна;

    8) заборона здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;

    9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України;

    10) повна або часткова заборона здійснення операцій з цінними паперами;

    11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу;

    12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

    13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, в яких іноземний елемент володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу;

    14) введення додаткових заходів в сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

    15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм в певних сферах, зокрема в сфері безпеки і оборони;

    16) заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

    17) інші санкції будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

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    Теги: МЗС Росія ДНР ЛНР санкції Україна
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    У Кремлі істерично відреагували на нові санкції України проти РФ