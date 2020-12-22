«Є одна умова». Резніков допустив постачання води до окупованого Криму

У разі гуманітарної катастрофи на півострів направлять конвої з водою у цистернах під контролем гуманітарних місій

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна зможе відновити водопостачання Криму тільки після деокупації. Про це він розповів в інтерв'ю «Суспільному».

«Коли гуманітарна місія ООН, Червоний хрест вийде і скаже, що є гуманітарна катастрофа і цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій», – каже Резніков.

За словами віцепрем'єра, якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду у цистернах під контролем гуманітарних місій.

«Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо», – додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що проблеми з водою у Криму виникли через інфраструктуру.

14 грудня в окупованій Ялті питну воду подаватимуть лише двічі на день. Рішення прийняла місцева окупаційна «влада» через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

Як відомо, в окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря. Також пересохли майже всі великі річки Криму. Гідрометцентр попереджав, що регіону не варто розраховувати на сильні дощі для вирішення проблеми з водою через розташування в степовій зоні.

Згодом в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.

Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

Президент України Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.