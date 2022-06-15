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    Події в Україні

    МВС заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України

    Окупанти ведуть наступальнії дії на Слов&rsquo;янському напрямку - МВС заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України
    Окупанти ведуть наступальнії дії на Слов’янському напрямку
    фото з відкритих джерел

    Слов’янськ можуть захопити найближчим часом

    Існує загроза окупації Слов'янська російськими військами найближчим часом. Про це заявив радник голови МВС Віктор Андрусів в ефірі «24 каналу».

    Андрусів зазначив, що рашисти можуть перейти до розгорнутої атаки у Слов'янську найближчими днями. Найімовірніше російські окупанти підуть на Барвінкове, щоб через цей населений пункт рухатися на оточення Слов'янська.

    «Водночас інша група загарбників наступатиме від Лимана – тобто з іншого боку Слов'янська. Це виклик найближчих днів. І тільки від того, наскільки наші війська зможуть завдати їм шкоди, буде зрозуміло, чи досягне ворог своєї мети», – сказав Андрусів.

    Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки.

    Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина українські воїни успішно відбили. Ворог також веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

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    Теги: росія МВС окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    МВС заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України