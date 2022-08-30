Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Антонівському мосту знову прогримів потужний вибух (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
На Антонівському мосту знову прогримів потужний вибух (відео)
У мережі повідомляють про новий потужний удар по Антонівському мосту
скріншот

Місцеві пабліки поширили відео на якому зафіксований момент вибуху

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вибух на Антонівському мосту. Про це він написав у Facebook.

«Знову приліт по Антонівському мосту! Схоже, що це – завершальний акорд», – написав Хлань.

Разом з тим місцеві пабліки поширили відео на якому зафіксований момент вибуху.

Зазначимо, що раніше в окупованому у Таврійському на Херсонщині також пролунали потужні вибухи.

Дописи про надзвичайну ситуацію у Таврійську з'явились після 17 години. У небо над місто піднялась об'ємна хмара темно-сірого диму. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі БК.

Додамо, що на Херсонщині у Новій Каховці не припиняють працювати сирени. Мешканці перебувають у сховищах, а також оголошено евакуацію з робочих місць.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Теги: вибух ЗСУ Антонівський міст

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Херсоном видніються стовпи диму
Автоматні черги та вибухи: у Херсоні розпочалися бої
Сьогодні, 07:45
В окупантів відповідь одна: буцімто «працює ППО» 
В окупованому Херсоні лунали потужні вибухи (відео) 
Сьогодні, 10:05
Під зверненням щодо зруйнованих будівель підписалися 42 особи
Вибухи у окупованому Криму. Власники розбитого житла просять владу змилуватися
Сьогодні, 18:29

Події в Україні

Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України
Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України
На Антонівському мосту знову прогримів потужний вибух (відео)
На Антонівському мосту знову прогримів потужний вибух (відео)
«Весь день оркам прилітає». Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
«Весь день оркам прилітає». Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Нардепа-зрадника Ковальова поховано: фото з соцмереж
Нардепа-зрадника Ковальова поховано: фото з соцмереж
Контрнаступ на Херсонщині: Хронологія подій за 30 серпня (відео)
Контрнаступ на Херсонщині: Хронологія подій за 30 серпня (відео)
Литва пропонує направити миротворців на Запорізьку АЕС
Литва пропонує направити миротворців на Запорізьку АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
106K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
55K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
28K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
26K
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
24K
Держнагороду отримав журналіст, який носив футболку із сепаратистським написом

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту