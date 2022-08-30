На Антонівському мосту знову прогримів потужний вибух (відео)

У мережі повідомляють про новий потужний удар по Антонівському мосту

Місцеві пабліки поширили відео на якому зафіксований момент вибуху

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вибух на Антонівському мосту. Про це він написав у Facebook.

«Знову приліт по Антонівському мосту! Схоже, що це – завершальний акорд», – написав Хлань.

Разом з тим місцеві пабліки поширили відео на якому зафіксований момент вибуху.

Зазначимо, що раніше в окупованому у Таврійському на Херсонщині також пролунали потужні вибухи.

Дописи про надзвичайну ситуацію у Таврійську з'явились після 17 години. У небо над місто піднялась об'ємна хмара темно-сірого диму. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі БК.

Додамо, що на Херсонщині у Новій Каховці не припиняють працювати сирени. Мешканці перебувають у сховищах, а також оголошено евакуацію з робочих місць.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.