Як зазначив президент, наразі тривають роботи у Дніпрі, Кам'янському, Харківській області, а також на Полтавщині

Росія вдається до тактики знищення мереж і ліній передач в Україні. Ворог робить все можливе, щоб відрізати від енергоджерел Одесу, а також Одеську та Дніпропетровську області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, він заслухав доповіді міністра енергетики, міністра внутрішніх справ і глави Кабміну щодо ліквідації наслідків російських ударів.

«Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач – намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, Одеську область, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста і є значні відключення. В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять усе, щоб було альтернативне постачання», – повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, наразі тривають роботи у Дніпрі, Кам'янському, Харківській області, а також на Полтавщині.

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Глава держави запевнив, що необхідне обладнання є, як і ресурс для ремонтів. Зеленський зауважив, що працюють максимально фахові енергетики.

«Важливо, що завжди стараються відновити постачання. Завжди конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян», – наголосив глава держави.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов після атаки на Дніпро емоційно звернувся до Трампа.

Також російські атаки серйозно пошкодили магістральні електромережі, від яких залежить живлення Одеси та прилеглих населених пунктів. Через руйнування мережі наразі не можуть передати споживачам стільки електроенергії, скільки їм потрібно.