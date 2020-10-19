На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ



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На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ

46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події

У Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду одного з ОТГ в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. В ході спілкування з поліцією він повідомив, що є кандидатом на посаду голови місцевої об'єднаної територіальної громади (ОТГ).

Лікарі оглянули потерпілого та надали медичну допомогу.

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.

За вказаним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.