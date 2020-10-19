На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ
46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події
У Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду одного з ОТГ в регіоні.
Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.
46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. В ході спілкування з поліцією він повідомив, що є кандидатом на посаду голови місцевої об'єднаної територіальної громади (ОТГ).
Лікарі оглянули потерпілого та надали медичну допомогу.
Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.
За вказаним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.