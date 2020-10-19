  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ

    • Розсилка
    На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ - На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ
    На Буковині побили кандидата на посаду очільника ОТГ

    46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події

    У Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду одного з ОТГ в регіоні.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

    46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. В ході спілкування з поліцією він повідомив, що є кандидатом на посаду голови місцевої об'єднаної територіальної громади (ОТГ).

    Лікарі оглянули потерпілого та надали медичну допомогу. 

    Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.

    За вказаним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

    вибори розслідування Чернівецька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies