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    Політика

    ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК

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    ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК - ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК
    ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК

    ТВК у встановлений законодавством термін не вжила заходів для забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів

    Центральна виборча комісія України 19 жовтня достроково припинила повноваження Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «Комісія встановила, що зазначена ТВК у встановлений законодавством термін не вжила заходів для забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій-суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року, що, у свою чергу, порушує їхні права і права виборців», – 

    Крім того, ЦВК зобов'язала Івано-Франківську обласну ТВК після формування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів і буклетів.

    Також ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин і відповідного реагування у разі виявлення підстав.

    Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

    Як повідомлялося, у Києві п’яна парочка порвала агітаційні намети та плакати двох партій.

    До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів

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