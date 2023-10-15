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Суд на Черкащині виніс вирок батьку трьох дітей за відмову від мобілізації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд на Черкащині виніс вирок батьку трьох дітей за відмову від мобілізації
фото ілюстративне

Коли українець отримав повістку, у нього було двоє дітей, а дружина була вагітною третьою дитиною

У Черкаській області батько трьох дітей був засуджений за відмову від мобілізації. Про це свідчить вирок Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області, який оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Зазначається, що коли українець отримав повістку, у нього було двоє дітей, при цьому його дружина була вагітною третьою дитиною.

Чоловік пояснив, що він отримав повістку і пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Через якийсь час він повинен був відбути на службу, але не зробив цього у зв'язку із вагітністю дружини.

Під час суду чоловік визнав свою провину. Він заявив, що дружині було складно самостійно доглядати за двома дітьми у положенні, і що у жовтні 2023 року в сім'ї народилася третя дитина. Також чоловік під час суду запевнив, що надалі планує служити у ЗСУ.

Раніше Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації. 

Теги: Черкащина війна військові мобілізація

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