Суд на Черкащині виніс вирок батьку трьох дітей за відмову від мобілізації

Коли українець отримав повістку, у нього було двоє дітей, а дружина була вагітною третьою дитиною

У Черкаській області батько трьох дітей був засуджений за відмову від мобілізації. Про це свідчить вирок Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області, який оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Зазначається, що коли українець отримав повістку, у нього було двоє дітей, при цьому його дружина була вагітною третьою дитиною.

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Чоловік пояснив, що він отримав повістку і пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Через якийсь час він повинен був відбути на службу, але не зробив цього у зв'язку із вагітністю дружини.

Під час суду чоловік визнав свою провину. Він заявив, що дружині було складно самостійно доглядати за двома дітьми у положенні, і що у жовтні 2023 року в сім'ї народилася третя дитина. Також чоловік під час суду запевнив, що надалі планує служити у ЗСУ.

Раніше Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації.