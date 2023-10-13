Міноборони посилить контроль за чоловіками, щоб уникнути ухилення від мобілізації

Держава зможе побачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов'язаних

За словами заступниці міністра, нині сотні тисяч українців намагаються уникнути призову

В Україні посилять контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, рішення чоловіка з'явитися до військкомату – питання цінностей і усвідомлення того, що кожен зобов'язаний має захищати свою країну. При цьому Калмикова зазначила, що навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її бачити.

«Краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити й мобілізуватися. Це можливо зробити. Це найкращий шлях», – наголосила заступниця міністра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наталія Калмикова додала, що вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних. Вона підкреслила, що нині сотні тисяч українців намагаються уникнути мобілізації, тому розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.

«Наразі вже підготовлені пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних, які потім стають військовослужбовцями. Для того, щоб люди могли проходити ВЛК, а також усі процедури, які стосуються мобілізації за місцем проживання. Наразі тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань, для того, щоб можна було виносити зміни до Закону України та унормувати питання обліку військовослужбовців», – зазначила Калмикова.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.