На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги
Алгоритми нового реагування на загрозу було відпрацьовано з профільними службами та військовими
Відсьогодні у Черкаській області стартує пілотний проєкт, який внесе зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги. Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Як зазначив очільник ОВА, рішення було ухвалено, аби оптимізувати роботу підприємств, установ і організацій попри велику кількість і тривалість повітряних тривог в області.
Як на Черкащині повідомлятимуть про тривогу
У разі небезпеки через ворожі безпілотники – диференціація по районах. Сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.
Натомість у разі ракетної небезпеки все залишиться без змін. В усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.
За словами Табурця, всі алгоритми реагування було відпрацьовано з профільними службами та військовими.
Нагадаємо, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.
Загальна тривалість тривог у днях:
- У Харківській області – 140;
- у Сумській – 127;
- у Полтавській – 86;
- у Запорізькій – 83;
- у Дніпропетровській – 71;
- у Кіровоградській – 61;
- у Чернігівській – 61;
- у Миколаївській – 57;
- у Черкаській – 55;
- у Київській – 51;
- у Вінницькій – 35;
- у Житомирській – 32;
- в Одеській – 32;
- в Києві – 22;
- в Хмельницькій – 21;
- в Рівненській – 12;
- в Тернопільській – 11;
- в Чернівецькій – 10;
- в Івано-Франківській – 8;
- у Львівській – 8;
- у Волинській – 8;
- у Закарпатській – 7.
А найбільше сигналів тривог було в Харківській області – 2062, найменше – у Закарпатській – 183.
До слова, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.
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