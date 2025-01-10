На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги

Алгоритми нового реагування на загрозу було відпрацьовано з профільними службами та військовими

Відсьогодні у Черкаській області стартує пілотний проєкт, який внесе зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги. Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як зазначив очільник ОВА, рішення було ухвалено, аби оптимізувати роботу підприємств, установ і організацій попри велику кількість і тривалість повітряних тривог в області.

Як на Черкащині повідомлятимуть про тривогу

У разі небезпеки через ворожі безпілотники – диференціація по районах. Сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

Натомість у разі ракетної небезпеки все залишиться без змін. В усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

За словами Табурця, всі алгоритми реагування було відпрацьовано з профільними службами та військовими.

Нагадаємо, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

Загальна тривалість тривог у днях:

У Харківській області – 140;

у Сумській – 127;

у Полтавській – 86;

у Запорізькій – 83;

у Дніпропетровській – 71;

у Кіровоградській – 61;

у Чернігівській – 61;

у Миколаївській – 57;

у Черкаській – 55;

у Київській – 51;

у Вінницькій – 35;

у Житомирській – 32;

в Одеській – 32;

в Києві – 22;

в Хмельницькій – 21;

в Рівненській – 12;

в Тернопільській – 11;

в Чернівецькій – 10;

в Івано-Франківській – 8;

у Львівській – 8;

у Волинській – 8;

у Закарпатській – 7.

А найбільше сигналів тривог було в Харківській області – 2062, найменше – у Закарпатській – 183.

До слова, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.