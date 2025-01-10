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На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги
Відтепер сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район, де фіксується потенційна загроза
фото з відкритих джерел

Алгоритми нового реагування на загрозу було відпрацьовано з профільними службами та військовими

Відсьогодні у Черкаській області стартує пілотний проєкт, який внесе зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги. Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як зазначив очільник ОВА, рішення було ухвалено, аби оптимізувати роботу підприємств, установ і організацій попри велику кількість і тривалість повітряних тривог в області.

Як на Черкащині повідомлятимуть про тривогу

У разі небезпеки через ворожі безпілотники – диференціація по районах. Сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. 

Натомість у разі ракетної небезпеки все залишиться без змін. В усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

За словами Табурця, всі алгоритми реагування було відпрацьовано з профільними службами та військовими.

Нагадаємо, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

Загальна тривалість тривог у днях:

  • У Харківській області – 140;
  • у Сумській – 127;
  • у Полтавській – 86;
  • у Запорізькій – 83;
  • у Дніпропетровській – 71;
  • у Кіровоградській – 61;
  • у Чернігівській – 61;
  • у Миколаївській – 57;
  • у Черкаській – 55;
  • у Київській – 51;
  • у Вінницькій – 35;
  • у Житомирській – 32;
  • в Одеській – 32;
  • в Києві – 22;
  • в Хмельницькій – 21;
  • в Рівненській – 12;
  • в Тернопільській – 11;
  • в Чернівецькій – 10;
  • в Івано-Франківській – 8;
  • у Львівській – 8;
  • у Волинській – 8;
  • у Закарпатській – 7.

А найбільше сигналів тривог було в Харківській області – 2062, найменше – у Закарпатській – 183.

До слова, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: тривога Черкащина війна ракета безпілотник

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