Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста

Український військовий на блокпосту в Часовому Яру, грудень 2023 року

Окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець – Донбас

ЗСУ контролюють фактично всю територію Часового Яру Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону.

Нині окупанти намагаються перейти канал «Сіверський Донець – Донбас», що в східній частині міста.

«Там усе досить стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донець – Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів», – розповів речник «Хортиці».

Нагадаємо, українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в центрі Часового Яру.

Раніше повідомлялося, що в Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу «Сіверський Донецьк – Донбас», який перерізає місто.

Триває 1045-й день повномасштабної війни в Україні. Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.