Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста
Український військовий на блокпосту в Часовому Яру, грудень 2023 року
фото: Нацполіція (ілюстративне)

Окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець – Донбас

ЗСУ контролюють фактично всю територію Часового Яру Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону.

Нині окупанти намагаються перейти канал «Сіверський Донець – Донбас», що в східній частині міста.

«Там усе досить стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донець – Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів», – розповів речник «Хортиці».

Нагадаємо, українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в центрі Часового Яру.

Раніше повідомлялося, що в Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу «Сіверський Донецьк – Донбас», який перерізає місто.

Триває 1045-й день повномасштабної війни в Україні. Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Читайте також:

Теги: фронт Часів Яр Донбас Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний в стрілянині у Чорногорії вистрелив собі в голову та помер
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
Вчора, 06:49
ЗСУ: 12 кроків вперед. Підсумки 2024 року
ЗСУ: 12 кроків вперед. Підсумки 2024 року армія
30 грудня, 2024, 17:15
Керівник ЦПД назвав заяву Лаврова «традиційною російською тактикою множити дурню заради вигравання часу»
Центр протидії дезінформації відреагував на заяву Лаврова щодо завершення війни
30 грудня, 2024, 02:44
Підозра очільнику департаменту КМДА та дозвіл на бронювання священників. Головне за 27 грудня
Підозра очільнику департаменту КМДА та дозвіл на бронювання священників. Головне за 27 грудня
27 грудня, 2024, 21:00
Чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тисяч
КНДР готується відправити до Росії нове підкріплення: що отримають окупанти
23 грудня, 2024, 06:49
Iris-T – одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині
Німеччина передала Україні ще один комплекс Iris-T
20 грудня, 2024, 16:59
Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
13 грудня, 2024, 18:21
Вже відомо про 22 поранених
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
12 грудня, 2024, 06:15
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 2024, 18:24

Події в Україні

Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста
Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста
Президент пояснив, чому торік збільшилася кількість СЗЧ в українській армії
Президент пояснив, чому торік збільшилася кількість СЗЧ в українській армії
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2025 року
Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту
Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту
Глава Міненерго розповів, коли Україна припинить експорт електроенергії
Глава Міненерго розповів, коли Україна припинить експорт електроенергії
Ураження командного пункту росіян на Курщині, енергетична криза у Придністров'ї. Головне за 2 січня
Ураження командного пункту росіян на Курщині, енергетична криза у Придністров'ї. Головне за 2 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
46K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
23K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua