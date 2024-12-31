Найдовша повітряна тривога в Україні у 2024 році: де та скільки тривала

Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с

Найдовше у 2024 році повітряні тривоги тривали на Донеччині – 165 днів. Про це повідомляє UA War Infographics.

У Харківській області – 140 днів;

у Сумській – 127;

у Полтавській – 86;

у Запорізькій – 83;

у Дніпропетровській – 71;

у Кіровоградській – 61;

у Чернігівській – 61;

у Миколаївській – 57;

у Черкаській – 55;

у Київській – 51;

у Вінницькій – 35;

у Житомирській – 32;

в Одеській – 32;

в Києві – 22;

в Хмельницькій – 21;

в Рівненській – 12;

в Тернопільській – 11;

в Чернівецькій – 10;

в Івано-Франківській – 8;

у Львівській – 8;

у Волинській – 8;

у Закарпатській – 7.

А найбільше сигналів тривог було в Харківській області – 2062, найменше – у Закарпатській – 183.

Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

Нагадаємо, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.

Сьогодні внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю уламки ворожої цілі впали в Дарницькому районі.