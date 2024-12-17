Сирський: окупанти значно посилили тиск на трьох напрямках

Сирський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найбільш складна ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат», – заявив головком.

Крім того, звертаючись до представників місцевої влади, Сирський наголосив на «надзвичайно великому» значенні інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС).

«Будівництво ІФС було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту, – «Главком») – потрібно прискорити роботу», – сказав генерал.

За його словами, до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

«Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій», – зауважив Сирський, наголошуючи на потребі обласних військових адміністрацій активніше будувати фортифікації, особливо ешелонувати їх углиб.

Нагадаємо, після значних втрат на Курщині підрозділи Північної Кореї намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють.