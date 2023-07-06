На даху енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти: супутникові знімки

Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху енергоблоку

На даху четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС, про мінування якого повідомляв Генштаб, зафіксували нові об'єкти. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Знімки були зроблених вранці 5 липня та опубліковані сервісом Planet Labs. При цьому роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

На даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з'явилися нові об'єкти скріншот з «Радіо Свобода»

Зазначимо, що такі об'єкти не були помічені на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблоку за останні півтора року.

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Нагадаємо. Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.