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На даху енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти: супутникові знімки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На даху енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти: супутникові знімки
На даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з'явилися нові об'єкти
скріншот з відео

Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху енергоблоку

На даху четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС, про мінування якого повідомляв Генштаб, зафіксували нові об'єкти. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Знімки були зроблених вранці 5 липня та опубліковані сервісом Planet Labs. При цьому роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

На даху енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти: супутникові знімки фото 1
На даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з'явилися нові об'єкти
На даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з'явилися нові об'єкти
скріншот з «Радіо Свобода»

Зазначимо, що такі об'єкти не були помічені на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблоку за останні півтора року.

Нагадаємо. Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування

Теги: Запорізька АЕС

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