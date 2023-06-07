Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує

Каховська ГЕС була зруйнована близько 3:00 ранку. До 12:00 всю велику частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено

Запорізька АЕС, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами

Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що після підриву призвело до затоплення особливо великої території. Про це повідомляє британська розвідка.

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У міноборони Британії вважають, що погіршення структури греблі Каховської ГЕС може спричинити додаткові повені протягом наступних декількох днів.

«Каховська ГЕС була зруйнована близько 3:00 ранку 6 червня 2023 року. До 12:00 всю східну частину греблі та велику частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено», – йдеться в повідомленні.

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За даними британської розвідки, Запорізька АЕС, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.