Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
Каховська ГЕС була зруйнована близько 3:00 ранку. До 12:00 всю велику частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено
фото з соцмереж

Запорізька АЕС, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами

Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що після підриву призвело до затоплення особливо великої території. Про це повідомляє британська розвідка. 

У міноборони Британії вважають, що погіршення структури греблі Каховської ГЕС може спричинити додаткові повені протягом наступних декількох днів.

«Каховська ГЕС була зруйнована близько 3:00 ранку 6 червня 2023 року. До 12:00 всю східну частину греблі та велику частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Запорізька АЕС, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.  

Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує фото 1

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Читайте також: 

Теги: Каховська ГЕС Запорізька АЕС війна окупанти британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорєв: «Ніхто ніколи не розглядав варіантів, що водосховища не буде»
Південь без прісної води. Ексзаступник міністра довкілля розповів про наслідки від підриву ГЕС
Сьогодні, 08:54
Заповідник «Асканія-Нова»
Теракт на ГЕС: чи загрожує підтоплення заповіднику «Асканія-Нова»
Сьогодні, 08:38
Терористичний акт ворога передбачає затоплення орієнтовно 10 тис. га с/х земель на правобережжі
Знищення Каховської ГЕС. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі
Сьогодні, 08:22

Події в Україні

«Шахед» влучив у приватний будинок на Сумщині: є загиблі
«Шахед» влучив у приватний будинок на Сумщині: є загиблі
Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)
Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)
Знищення Каховської ГЕС. Рівень води у Запорізькій області суттєво знизився (фото)
Знищення Каховської ГЕС. Рівень води у Запорізькій області суттєво знизився (фото)
Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах (фото, відео)
Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах (фото, відео)
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи
В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
25K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
17K
Катастрофа на Херсонщині. Вода поступово підтоплює Антонівський міст (відео)
16K
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
16K
Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
13K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме

Новини

Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту