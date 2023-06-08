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Коли ситуація з нестачею води стане критичною для ЗАЕС: відповідь МАГАТЕ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли ситуація з нестачею води стане критичною для ЗАЕС: відповідь МАГАТЕ
Рівень води в резервуарах ЗАЕС знижується на 5-7 см/год
фото ілюстративне

Якщо рівень опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик

Через підрив Каховської ГЕС рівень води на Запорізькій атомній електростанції вже знизився на три метри. Наразі він сягає лише 14 м. Про це повідомляє МАГАТЕ. 

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарах ЗАЕС знижується на 5-7 см/год. Станом на вечір 7 червня він вже опустився приблизно на 2,8 м, – досяг 14,03 м.

«Якщо рівень опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик», – наголосив він.

Також Гроссі додав, що оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли ж саме це станеться. Однак, якщо така швидкість падіння води, як є зараз, продовжуватиметься, то рівень 12,7 м може бути досягнутий уже протягом наступних двох днів.

Водночас у МАГАТЕ зазначили, що біля станції ще є ставки-охолоджувачі, які постійно поповнюються водою. Коли вони заповнені, цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а ще відпрацьованого палива упродовж кількох місяців.

У коментарі Sky News Гроссі зазначив, що «існує ризик», що АЕС може залишитися без «необхідної» води для охолодження реакторів.

«У гіршому випадку без охолодження ви ризикуєте розплавити ядерну зброю з трагічними екологічними наслідками», – підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Запорізька АЕС Каховська ГЕС МАГАТЕ

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