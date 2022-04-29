На Донбасі кремлівські маріонетки ЛДНР тероризують підприємців

Н тимчасово окупованій території Донецької області окупанти привласнюють майно громадян України

Минулого тижня Троїцький район Луганщини відвідав «міністр агропромислової політики ЛНР», який провів збори з керівниками агропромислових підприємств та висловив вимоги про обов’язкову «перереєстрацію» фермерів у псевдореспубліці та забезпечення посіву пшениці замість соняшників, які традиційно вирощувались на цих територіях. Збут зерна має здійснюватись виключно обраному бандформуванням «ЛНР» агрохолдингу. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Крім того, серед населення Троїцького району розповсюджується інформація щодо проведення референдуму 15 травня про приєднання до РФ.

Водночас окупаційна влада РФ на тимчасово окупованій території Донецької області вдалась до планування та «узаконення» привласнення майна громадян України.

Незаконним псевдодержавним формуванням «ДНР» видано «постановление Государственного комитета обороны ДНР» №27 від 21.04.2022 про «государственное урегулировании в сфере объектов незавершённого строительства», яким запроваджується ведення реєстру незавершеного будівництва та привласнення таких об’єктів.

Крім того, видано постанову «Государственного комитета обороны ДНР» №33 від 26.04.2022 про «врегулювання питань проведення реєстраційних дій на звільнених територіях, які тимчасово знаходились під контролем України». Даний документ зобов’язує підприємства пройти обов’язкову реєстрацію в органах окупаційної влади, з подальшими перевірками окупантів цих підприємств.

Постановою передбачено, що голови підприємств мають упродовж певного терміну надати всю відповідну документацію для перевірки в органи окупаційної влади.

Якщо особа відмовляється надавати документи, реєструватися або робити грошові виплати до «бюджету», до неї застосовуватимуться санкції - перевірка на «захист інтересів республіки».

«Такі дії РФ і її псевдодержавних утворень є актом анексії та грубим порушенням статті 2 Статуту ООН, Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно із Статутом ООН 1970 р., а також порушенням права власності, гарантованого статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни», - зазначила Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів.

Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

Також повідомлялося, що в середині травня в «ЛНР» і «ДНР» можуть пройти «референдуми» щодо приєднання самопроголошених республік до РФ.