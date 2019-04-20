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    Події в Україні

    На Донбасі окупанти стягують тяжке озброєння до передової

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    В&nbsp;ОБСЄ повідомили, що окупанти створюють постійні обмеження свободи пересування та заборони доступу спостережної моніторингової місії на непідконтрольних територіях урядові України - На Донбасі окупанти стягують тяжке озброєння до передової
    В ОБСЄ повідомили, що окупанти створюють постійні обмеження свободи пересування та заборони доступу спостережної моніторингової місії на непідконтрольних територіях урядові України

    БПЛА зафіксував 2 міномети 2Б14 «Піднос» калібру 82 мм неподалік від селища Широка Балка та 2 танки Т-72

    На Донбасі українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила, що збройні формування РФ продовжують зосереджувати важке озброєння з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-центр ООС.

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    Зазначається, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння на непідконтрольних територіях неподалік від лінії зіткнення.

    У звіті вказано, що 12 квітня БПЛА зафіксував 2 міномети 2Б14 «Піднос» калібру 82 мм неподалік від селища Широка Балка. Також 13 квітня було зафіксовано 2 танки Т-72, які знаходились у житловому районі селища Соснівське.

    Поблизу території колишнього аеропорту «Луганськ» місією ОБСЄ було зафіксовано 7 РСЗВ БМ-21 «Град», 7 самохідних гаубиць 2С1 і 5 гаубиць 2А65 «Мста-Б» та 5 Д-30 «Жаба», а також на території колишнього аеропорту 7 танків Т-72 і 6 зенітних ракетних комплексів 9К35.

    «Разом з тим, представники Місії ОБСЄ повідомили, що незаконні збройні формування Російської Федерації створюють постійні обмеження свободи пересування та заборони доступу спостережної моніторингової місії на непідконтрольних територіях урядові України», - повідомили в прес-центрі ООС.

    Як повідомляло, бойовики на Донбасі обмежують доступ ОБСЄ до кордону. Відповідно до звіту, у пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район.

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