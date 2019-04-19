Суд Мелітополя відмовився коментувати скандальне рішення у справі про збитий Іл-76



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Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Повне рішення суду буде складено протягом 5 днів, і сторони зможуть його отримати 22 квітня 2019 року

У Мелітопольському міськрайонному суді Запорізької області заявили, що передчасно коментувати рішення, яким не визнано загибель командира Іл-76 результатом агресії РФ, за відсутності його повного тексту.

Про це повідомляє прес-служба суду на порталі Судова влада України.

Мотиви, з яких суд відхилив надані сторонами докази, мотивована оцінка аргументів, наведених учасниками справи, висновки суду щодо відсутності підстав задоволення заяви та норми права, які застосував суд, будуть викладені в мотивувальній частині повного тексту судового рішення, ідеться в повідомленні.

Зазначається, що судове рішення було ухвалено судом 16 квітня 2019 року. У судовому засіданні було проголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до вимог ч. 1 ст. 268 ЦПК України.

У суді наголошують, що після проголошення вступної та резолютивної частин судового рішення судом відповідно до вимог ч. 6 ст. 268 ЦПК України повідомлено присутніх в судовому засіданні учасників справи про те, що повне рішення буде складено протягом 5 днів, і сторони зможуть його отримати 22 квітня 2019 року.

У прес-службі повідомляють, що вказане судове рішення не набрало законної сили і відповідно до ЦПК України учасники справи мають право на апеляційний перегляд справи.

Коментування судового рішення за відсутності його повного тексту є передчасним, йдеться у повідомленні.

Водночас у суді звернулися до ЗМІ, при висвітленні інформації щодо діяльності судової влади, свідомо ставитись до вимог, щодо її об’єктивності та достовірності, дотримуючись кодексу журналістської етики.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року над Луганською областю з переносного зенітно-ракетного комплексу терористи «ЛНР» збили літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

16 квітня Мелітопольський міськрайсуд відмовився визнати загибель Олександра Білого - командира збитого поблизу Луганська в 2014 році літака Іл-76 - наслідком російської агресії.

Зазначимо, що Мін’юст оскаржить скандальне рішення Мелітопольського суду щодо збитого Іл-76.