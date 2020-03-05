На Донбасі у боях з окупантами постраждали троє українських захисників



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Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, – штаб ООС

Окупанти на Донбасі від початку доби, 5 березня, у районі проведення Операції Об'єднаних сил дев'ять разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого один український військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» був зафіксований один обстріл поблизу Авдіївки.

Вісім обстрілів було здійснено по позиціях українських військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме поряд із Зайцевим, неподалік Новотошківського, в районі населеного пункту Оріхове, поблизу Новозванівки та поруч з Луганським.

«Сьогодні, 5 березня, в результаті обстрілу ворожих один український захисник отримав поранення і ще двоє військовослужбовців збройних сил отримали бойове травмування», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. У результаті обстрілу четверо військових отримали поранення.

Крім того, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.