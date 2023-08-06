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На Донеччині патрульні потрапили під ворожий обстріл (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Донеччині патрульні потрапили під ворожий обстріл (відео)
Патрульні потрапили під ворожий обстріл поблизу Костянтинівки
фото: патрульна поліція Краматорська та Слов'янська

Правоохоронці допомогли пораненому військовому евакуюватися з-під обстрілу

Патрульні разом із військовими потрапили під ворожий обстріл на околицях Костянтинівки Донецької області. Правоохоронці доправили пораненого бійця до лікарні. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

«Патруль Краматорськ і Словʼянськ. На околицях Костянтинівки, під час виконання завдань, потрапили під ворожий обстріл. Поруч знаходились військові, по яких також прилетіло. Один з воїнів дістав поранення кінцівки», – розповів він.

За його словами, коли патрульні оговталися від прильоту, одразу кинулися надавати пораненому військовому домедичну допомогу для зупинення кровотечі. Після цього захисника доставили до лікарні у Костянтинівці.

«На цей час його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

У лікарні чоловік подякував патрульним за врятоване життя та оперативну допомогу», – написав Білошицький.

Нагадаємо, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет «Калібр» було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційні удари. Зокрема застосував чотири ударні дрони типу Shahed – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: поліція військові Донеччина обстріл

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