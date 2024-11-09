Фахівець зі зв'язку та РЕБ пояснив, як дрони стали більш «живучими»

«Тривалість життя дронів різко збільшилася і сьогодні сягає навіть місяців», – Сергій «Флеш» Бескрестнов

Дрони типу «мавіка» раніше жили дні, тому що їх саджали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), але зараз, завдяки спеціальній прошивці, за впливу РЕБ вони злітають вгору, де оператор з великою вірогідністю спіймає їх та поверне назад. Відповідно, тривалість життя дронів різко збільшилася, і сьогодні сягає навіть місяців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

Експерт розповів, наскільки довговічним є життя дрона: «Якщо ми говоримо про fpv-дрон роторного типу, то природно він живе один раз. Дрони типу «мавіка» раніше жили дні, тому що їх саджав РЕБ, але зараз, завдяки спеціальній прошивці, за впливу РЕБ вони злітають вгору, де оператор з великою вірогідністю спіймає їх та поверне назад. Відповідно, тривалість життя дронів різко збільшилася, і сьогодні сягає навіть місяців. За статистикою ремонтних майстерень, наші дрони частіше потрапляють до ремонту через те, що в них втомлюється двигун. Раніше такого не було».

Однак, за словами Бескрестнова, з’явився інший нюанс. «Тепер у нашого противника теж достатньо «мавіків» і їм не шкода знищити свій дрон заради смерті нашого. Багато є відео, коли вони бачать, як наш «мавік» висить на позиції та просто його таранять. Якщо ж ми знищуємо їхні розвідувальні дрони («Орлани», Zala, Supercam) своїми зенітними дронами, то, за моєю інформацією, російські розрахунки в день втрати крила одразу отримують нове», – розповіа фахівець.

Останнім часом, як каже Бескрестнов, росіяни вдосконалили свої БПЛА, але про якісь глобальні зміни наразі не йдеться.

«Якщо бачать вплив нашого РЕБ, то одразу починають свої апарати модифікувати: змінювати частоти, сигнали, алгоритми інерціальної системи, аби БПЛА повертався назад, виконував завдання автономно і так далі», – пояснив він.

Нагадаємо, поява більшої кількості засобів РЕБ на фронті змушує придумувати нові дрони та використовувати їх у різних напрямах.

До слова, останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.